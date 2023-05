Vriendin Justin Kluivert lichtgewond bij overval in huis in Spanje

De vriendin van voetballer Justin Kluivert is gisteravond lichtgewond geraakt bij een overval in hun huis in de buurt van Valencia. Criminelen maakten sieraden, horloges, kleding en geld buit ter waarde van 160.000 euro. Kluivert zelf was op dat moment niet thuis.

Volgens de krant El Periódico was er gisteravond nog een andere vrouw in het huis aanwezig. Zij ging de deur uit om de hond uit te laten, waarna drie overvallers met capuchons op het huis binnengingen.

Toen ze terugkwam, werd ze opgewacht door de drie mannen, die ze naar boven moest brengen. Daar lag Kluiverts vriendin te slapen. Zij moest vervolgens vertellen waar alle waardevolle spullen lagen. Beide vrouwen zouden lichte verwondingen hebben opgelopen. De overval duurde al met al maar twee minuten.

Kluivert bereidt zich op dit moment voor op de uitwedstrijd van zijn club Valencia tegen Real Mallorca en is daarom niet thuis. Volgens sportkrant Marca komt hij vanavond gewoon in actie voor Valencia.

Vaker Valencia-spelers overvallen

Het is niet de eerste keer dat een voetballer van Valencia thuis wordt overvallen. De Spaanse politie denkt dat er een bende uit Oost-Europa actief is. Zo overvielen criminelen in augustus vorig jaar speler Samu Castillejo in zijn villa. Ze zouden toen op eenzelfde manier te werk zijn gegaan als bij Kluivert.

Een paar maanden eerder werd ook Valencia-speler Shkodran Mustafi overvallen. Hij was op dat moment wel thuis. De dieven wisten spullen te stelen ter waarde van ongeveer een miljoen euro.

Veel spelers van Valencia hebben particuliere beveiligingsbedrijven ingeschakeld, die al een aantal overvallen zouden hebben verijdeld. Volgens de lokale krant Las Provincias werkte het alarmsysteem niet goed op het moment van de overval van gisteravond, waardoor een melding niet binnenkwam bij het beveiligingsbedrijf.

Daarop zouden de vrouwen Kluivert zelf hebben gebeld, waarna niet veel later beveiligers en ook de politie arriveerden. De dieven waren toen al vertrokken.