Drie doden en gewonde bij schiet- en steekpartij in Japan, dader verschanst zich

In de Japanse stad Nakano heeft een man mensen aangevallen met een vuurwapen en een mes. Daarbij zijn drie doden gevallen, onder wie twee politieagenten. De dader houdt zich nu schuil in een woning.

Er zou nog een man gewond zijn geraakt, maar hoe ernstig is niet bekend omdat hij te dicht bij de woning ligt om te kunnen worden geholpen. Er waren in de avond schoten te horen in de omgeving.

Het geweld in Nakano, in de prefectuur Nagano in het midden van Japan, begon rond 16.30 uur plaatselijke tijd. Een ooggetuige zegt tegen de publieke televisiezender NHK dat de dader een vrouw achternazat, waarop zij ten val kwam. Daarop stak de man op haar in. Vervolgens schoot hij vermoedelijk met een jachtgeweer twee politieagenten dood die op het incident waren afgekomen.

De ooggetuige vroeg de dader naar eigen zeggen waarom hij de vrouw aanviel. Daarop zou de man hebben gezegd dat hij haar wilde doden.

De dader draagt een camouflage-outfit, een hoed, een masker en zonnebril. Hij verschanst zich in een pand dat volgens de nieuwszender Kyodo vermoedelijk toebehoort aan een hoge lokale politicus. Een gebied van een paar honderd meter rond de woning is afgezet. Inwoners hebben het dringende advies gekregen binnen te blijven.