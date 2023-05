Het behouden van Arne Slot past in positieve dynamiek rond Feyenoord

Het kan verkeren. Twee seizoenen geleden zag Feyenoord zijn op dat moment beste speler en aanvoerder Steven Berghuis naar grote concurrent Ajax vertrekken. Nu waait er een andere wind in Rotterdam. De kersverse landskampioen is erin geslaagd de felbegeerde succestrainer Arne Slot voor de club te behouden. Tottenham Hotspur mag dan vanuit de Premier League stevig met de geldbuidel hebben gerammeld, Slot blijft Feyenoord trouw, tot opluchting van het Legioen. Zijn beslissing past in de dynamiek die het afgelopen seizoen rond de altijd rumoerige volksclub is ontstaan. Met trainer Arne Slot en algemeen directeur Dennis te Kloese op de spreekwoordelijke bok straalt Feyenoord positivisme uit. Een metamorfose die om uitleg vraagt. Slot goud waard Allereerst de trainer zelf. Slot is pas twee seizoenen werkzaam in Rotterdamse dienst, maar heeft zich met het behalen van de Conference League-finale in 2022 en vervolgens het veroveren van de eerste landstitel in zes seizoenen meteen onsterfelijk gemaakt aan de Maas. Hij maakte van Orkun Kökçü zijn belangrijkste speler en verlengstuk op het veld, en smeedde een elftal vol nieuwelingen tot de meest constante ploeg en de terechte kampioen van Nederland.

Slot en Kökçü hebben vaak benadrukt dat zij een sterke band hebben - ANP

"Vooral zijn duidelijkheid steekt er bij Slot bovenuit", zegt voetbaltrainer Danny Buijs, die eerder dit seizoen een week mocht meelopen met Slot bij Feyenoord. "Hij kan alles heel goed overbrengen op de spelers en de rest van de staf. De spelers zijn bereid veel energie en intensiteit in wedstrijden te stoppen en ik zie veel spelplezier. Ze waarderen Slot en weten waar ze aan toe zijn. Als eindverantwoordelijke laat hij iedereen optimaal functioneren." Er was Feyenoord veel aangelegen om Slot binnenboord te houden. "Ze hebben hem een sterk verbeterde aanbieding gedaan als waardering voor het succes", zegt Dennis van Eersel, verslaggever van Radio Rijnmond en Feyenoord-watcher. "Maar ook als signaal naar de buitenlandse interesse. In het contract van Slot staat alleen dat een club hem na volgend seizoen voor omgerekend ruim vijf miljoen euro kan overnemen. Over nu staat er niets in. Vermoedelijk gaat het om het dubbele en dan wil Slot ook nog assistent Marino Pusic meenemen. Een bedrag van tien miljoen is blijkbaar voor Tottenham nu te veel van het goede."

NOS-voetbalcommentator Arman Avsaroglu over Slot: "Er zal een zucht van opluchting door heel Rotterdam en omstreken gaan. Te beginnen bij de club, want dit is de grootste transfer die Feyenoord deze zomer gaat doen, en het is niet eens een transfer. Het is iemand die blijft. Het is verschrikkelijk belangrijk voor de club dat Slot niet vertrekt. Hij heeft de club geprofessionaliseerd." "Er werd al aangenomen dat als Slot zou vertrekken, het hele kaartenhuis misschien wel in elkaar zou storten. Nu hij blijft, betekent dat misschien ook wel dat een aantal spelers Feyenoord trouw gaat blijven, dat meer spelers voor Feyenoord gaan kiezen en misschien wel het belangrijkste: er zal sprake zijn van stabiliteit en continuïteit in de organisatie."

Slot vormt een krachtig tandem met Dennis te Kloese, sinds januari 2022 werkzaam bij Feyenoord als algemeen directeur. Ongetwijfeld zal Te Kloese in de gesprekken Slot erop hebben gewezen dat hij in een Europees opzicht in Rotterdam op een betere plek zit dan in Londen, waar de Spurs nog niet eens verzekerd zijn van de play-offs in de Conference League. Dat is bepaald geen groepsfase Champions League, waar Feyenoord komend seizoen acteert. En mogelijk ook in het seizoen 2024/25, als de nummer één en twee uit de eredivisie direct tot het walhalla van het Europese clubvoetbal zijn toegelaten.

De Coolsingel kleurt rood, wit en groen - ANP