ADO stelt oud-international Mathijsen aan als technisch directeur

ADO Den Haag heeft in Joris Mathijsen een nieuwe technisch directeur gevonden. De 43-jarige oud-international was van 2016 tot 2022 in dezelfde functie actief bij Willem II. Bij de Tilburgers werd hij in maart vorig jaar ontslagen. nadat dezelfde dag hoofdcoach Fred Grim op straat was gezet.

Mathijsen krijgt als voornaamste taak om ADO terug te brengen naar de eredivisie, waar de Haagse club in 2021 uit degradeerde. "Ik ben de uitdaging aangegaan om ADO Den Haag terug te brengen naar waar het thuishoort", lichtte Mathijsen toe.

Van lof naar degradatie

Als speler was Mathijsen actief voor Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord. In 2010 speelde de 84-voudig international met Oranje de WK-finale tegen Spanje. In 2015 zette hij een punt achter zijn loopbaan en een jaar later begon hij als technisch directeur van Willem II.