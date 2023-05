Tientallen restaurants belazerd door nepklager die compensatie wil

Tientallen restaurants in Brabant hebben te maken gehad met een 'serieklager'. De man stuurde recensies waarin hij schreef dat hij niet tevreden was over het eten in de hoop compensatie te krijgen. Verschillende restaurants stuurden hem tegoedbonnen of gaven hem zijn geld terug, schrijft Omroep Brabant.

De recensies die de klager stuurde, leken vaak op elkaar. Ze begonnen positief, zoals: "Met enig regelmaat komen wij heel erg graag bij jullie lunchen vanwege de prachtige locatie en het heerlijke eten."

Vervolgens kwam de kritiek. Het eten was bijvoorbeeld niet lekker of de bediening was niet in orde. Op deze manier hoopte de klager, die telkens vanaf hetzelfde adres mailde, op een vergoeding.