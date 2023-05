Vanavond op tv: Bedreigde scholen • Russische sporters op Olympische Spelen • Eerste Kamerverkiezingen • maatregelen tegen finfluencers

Het aantal scholen dat in Amsterdam te maken heeft met bedreigingen gaat volgens de politie inmiddels al "richting de twintig". Vandaag sloot een basisschool in de hoofdstad de deuren na een online dreiging. Egbert de Vries , directeur van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, schuift aan in de studio.

Mogen Russische en Belarussische atleten naar Olympische Spelen?

De Olympische Spelen die volgend jaar zomer in Parijs plaatsvinden zorgen nu al voor veel discussie in de sportwereld. De grote vraag is of Russische en Belarussische atleten mogen meedoen. Dit geldt niet alleen voor de Spelen, maar ook voor de kwalificatiewedstrijden. Bij het tennis, wielrennen en schermen doen de Russen alweer mee onder neutrale vlag. Maar in andere sporten, zoals bij atletiek, badminton en schaatsen, zijn ze niet welkom.