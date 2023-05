Eeuwenoude boom in Sierra Leone gesneuveld: 'Groot verlies voor de natie'

President Maada Bio sprak van een "groot verlies voor de natie". Volgens hem knakte de tropische boom woensdag om tijdens een hevige storm. Bij noodweer een week eerder was een van de grote takken al afgebroken, maar gedacht werd toen nog dat de boom het zou halen. De kapokboom zou de oudste van zijn soort zijn geweest in het hele land.

Een eeuwenoude tropische boom in het hart van de hoofdstad van Sierra Leone, Freetown, is gesneuveld bij een storm. Dat meldt de BBC. De iconische boom stond in het West-Afrikaanse land bekend als symbool voor de vrijheid en werd zelfs vereeuwigd op het briefgeld.

De tientallen meters hoge boom was van grote historische en culturele betekenis voor Freetown. Volgens overleveringen zou de boom al hebben bestaan toen de hoofdstad in 1792 werd gesticht door een groep mensen die zich uit de slavernij had vrijgemaakt.

De boom werd later door voormalig slaafgemaakten gebruikt als plaats om samen te komen en te bidden. Hoe oud de boom precies was is onduidelijk.

Voor de skyline van Freetown was de boom bovendien een belangrijk oriëntatiepunt. In die hoedanigheid werd hij vergeleken met de Eiffeltoren in Parijs en Big Ben in Londen. Overwogen wordt om restanten van de boom in een museum tentoon te stellen.