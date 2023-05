Van Nistelrooij besprak alle scenario's: 'Opstappen bij PSV weloverwogen beslissing'

Het plotselinge vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV heeft veel losgemaakt. De directie van de club voelde zich overdonderd toen de trainer woensdag opstapte, één wedstrijd voor het einde van het seizoen. Zelf wil Van Nistelrooij zijn besluit nog niet toelichten, maar zijn zaakwaarnemer en goede vriend Rodger Linse geeft wel een reactie: "Het is een weloverwogen beslissing geweest."

PSV had dinsdag in een gesprek met Van Nistelrooij aangegeven dat er klachten waren over diens werkwijze. "Daarna hebben we alle mogelijke scenario's samen besproken", vertelt Linse. "Ruud is zowel principieel als realistisch. Maar dit besluit is eerder realistisch dan principieel." Bij PSV kwam het vertrek van Ruud van Nistelrooij als een donderslag bij heldere hemel:

Algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart geven een toelichting op het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij bij PSV. - NOS

De details blijven vooralsnog achterwege. Linse wil zijn vingers er niet aan branden. "Het is heel moeilijk er de hand op te leggen", schetst hij de situatie bij PSV, voor zover hij die heeft meegekregen. Het vertoonde spel vertoonde volgens hem geen signalen dat er iets niet goed zat. "De topwedstrijden werden gewonnen op basis van eenheid en eensgezindheid binnen het elftal. Als dat niet klopt, dan zou zich dat uiten." En ook de draai die de directie in de media maakte, was volgens hem opvallend. "Eerst werd verteld dat spelers hun beklag hebben gedaan bij de directie. Op de persconferentie werd gezegd dat de spelers werden weggestuurd en dit met de trainer zelf moesten bespreken." Twee prijzen en een tweede plek Van Nistelrooij was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer, een seizoen met hoge pieken en diepe dalen. De Johan Cruijff Schaal werd gewonnen, net als de KNVB-beker. In de competitie staat PSV tweede, waarmee het op koers ligt zich te plaatsen voor de voorronden van de Champions League. Dat was niet de aanvankelijke doelstelling, maar halverwege het seizoen werden wel Cody Gakpo en Noni Madueke voor veel geld verkocht.

Nog geen maand geleden: Van Nistelrooij vliegt Joël Drommel in de armen na de bekerwinst - ANP

Hoewel het spel soms behouden werd gevonden, scoorde PSV het meeste van alle clubs in de eredivisie. Xavi Simons brak door, als grote smaakmaker op de Nederlandse velden. PSV zakte ook wel eens door de ondergrens, met nederlagen bij onder meer SC Cambuur, FC Groningen en FC Emmen. En Van Nistelrooij kon alles maar verantwoorden, zeker na het ontslag van technisch directeur John de Jong. "Ruud stond er dan vaak alleen voor", concludeert Linse. "Een directie met sterk leiderschap zou ook kunnen zeggen: dit is de lijn van de trainer en dit is de norm." Linse zal overigens absoluut niet zeggen dat PSV de trainer Van Nistelrooij heeft laten vallen. "Het lijkt meer op een verschil van visie." PSV-iconen reageren op het vertrek van Ruud van Nistelrooij:

Oud-speler Berry van Aerle en oud-keeper en rvc-lid Hans van Breukelen reageren op het plotselinge vertrek van PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. - NOS

PSV en Ruud van Nistelrooij, ze leken zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. "PSV is echt zijn club. Hij heeft er zijn ziel en zaligheid in gestoken", merkt ook Linse. "Toen dat verhaal over die klachten kwam, is er in korte tijd heel veel losgekomen. Er ontstond een sneeuwbaleffect." Uiterste van zichzelf Alleen nog die laatste wedstrijd uitzitten, op bezoek bij AZ om plek twee veilig te stellen, bleek zelfs een brug te ver. Daarna had er uitgebreid geëvalueerd kunnen worden en verder kunnen worden gebouwd aan het elftal van PSV. Van Nistelrooij is er niet om enkel te overleven, maar eist elke dag het uiterste van zichzelf en zijn spelers. En als de werkomstandigheden dat niet meer toelaten, is het simpelweg klaar. Linse: "Een moedig besluit van een onafhankelijke geest."