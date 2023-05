China laat hackers infrastructuur VS binnendringen, zeggen inlichtingendiensten

Hackers aangestuurd door China dringen zich bij Amerikaanse kritieke infrastructuur naar binnen. Ze bereiden zich zo voor op het platleggen van communicatie, transport en andere cruciale systemen tijdens een toekomstige crisis in Azië. Dat zeggen Microsoft en de inlichtingendiensten van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De waarschuwing volgt op de recente ontdekking van een "cluster van verdachte activiteit" door "Volt Typhoon," een hackersgroep die namens China werkt, zeggen inlichtingendiensten.

De hackers zijn actief op een breed front: tegen communicatie- en nutsbedrijven, fabrieken, transportnetwerken, de bouw en de maritieme-, overheids- en IT-sectoren. Bovendien is het niet zeker of alleen Amerikaanse instanties doelwit zijn. Het zou kunnen gaan om een wereldwijde operatie.

"Een opvallend bericht", zegt IT-deskundige Ronald Prins, die gespecialiseerd is in de kwetsbaarheden van IT-systemen. "We weten al lang dat China hacking inzet om aan informatie te komen. Maar dit is de eerste keer dat naar buiten komt dat Peking ook de kritieke infrastructuur wil kunnen verstoren."

Van andere landen was al langer bekend dat ze dat vermogen opbouwen: Rusland, Iran en Noord-Korea, bijvoorbeeld. "Maar tot nu toe was China wat dat betreft heel vriendelijk", zegt Prins.

"Dat ze de Amerikaanse crisiscommunicatie willen kunnen platleggen, is nieuw. Het is onderdeel van het wereldwijde spel om cyber capability op militair vlak op te bouwen. Ook China wil cyberoorlog kunnen voeren mocht het tot een openlijk conflict komen." Met name de spanningen met de VS rond Taiwan zijn de afgelopen maanden flink opgelopen.

China noemt het desinformatie

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde afwijzend op de waarschuwing van de inlichtingendiensten. De aantijgingen zijn een "collectieve desinformatiecampagne", zei een woordvoerder die met de beschuldigende vinger naar Washington wees. "Dat Microsoft meedoet, laat zien dat de Amerikaanse regering haar desinformatiekanalen uitbreidt. Maar hoe dan ook is Amerika het imperium van hacking", voegde zij toe.

Volgens Microsoft spitst de Chinese hackoperatie zich onder andere toe op de Amerikaanse militaire basis op Guam, die qua defensie een cruciale rol speelt in de Stille Oceaan. De IT-reus meldt dat het tegengaan van die specifieke dreiging een moeilijke klus kan worden.

Vorige maand waarschuwden de AIVD en MIVD dat China op grote schaal Nederlandse bedrijven en universiteiten bespioneert.