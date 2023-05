Emotionele gamer laat Duitse politie uitrukken

De Duitse politie is gisteravond uitgerukt in het dorpje Bendfeld in de deelstaat Sleeswijk-Holstein voor een hysterische gamer. Meerdere mensen uit de buurt belden de politie omdat zij iemand om hulp hoorden roepen. De agenten gingen op de melding af en kwamen uit bij een emotionele jonge man die aan het gamen was.

Het was voor omwonenden en de hulpdiensten lastig om te achterhalen waar de noodkreten vandaan kwamen. Nadat tevergeefs een bassin was onderzocht, zette de politie uiteindelijk samen met de vrijwillige brandweer een drone in om hem te vinden.

De jongen vertelde later aan de politie dat hij een online spel aan het spelen was met anderen. Hij riep om hun hulp terwijl zijn raam open stond. Omdat hij de gamegeluiden op zijn koptelefoon hoorde, had de jongen niet in de gaten dat hij zo hard aan het schreeuwen was.

Hij belooft zijn dorpsgenoten in Bendfeld om voortaan stiller zijn emoties te uiten tijdens het gamen.