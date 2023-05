Meer migranten naar VK sinds Brexit, Conservatieve Partij heeft wat uit te leggen

In plaats van minder immigranten, zijn er juist méér naar het Verenigd Koninkrijk gekomen sinds Brexit. Vandaag blijkt uit de netto-migratiecijfers dat sinds de take back control-belofte die cruciaal was om de Europese Unie te verlaten, juist meer migranten de Britse grens zijn gepasseerd. De aantallen zijn sinds de Brexit ruim verdubbeld.

Bij het referendum over het Europese lidmaatschap in 2016 speelde bezorgdheid over immigratie een prominente rol. Volgens veel Leave-stemmers was het vrije verkeer van mensen binnen de Europese Unie problematisch, vooral in verband met Oost-Europese EU-migranten die in Groot-Brittannië werken.

Uit de officiële gegevens blijkt nu dat 1,2 miljoen mensen afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk aankwamen. Als je de inmiddels weer vertrokken personen (557.000) hiermee verrekent, zijn er afgelopen jaar 606.000 mensen toegevoegd aan de landelijke bevolking.

Golf aan studenten

Deze stijging komt volgens experts door meerdere factoren. Door immigratieregels als gevolg van de Brexit, daalde de komst van EU-burgers behoorlijk. Maar om gevolgen voor de arbeidsmarkt te compenseren, werden visumregelingen voor mensen uit de rest van de wereld juist versoepeld, vooral voor werknemers met een hoge opleiding.

Ook ontstond er een golf aan buitenlandse studenten die met hun familie naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. Hoewel deze groep zeer lucratief is voor de Britse universiteiten, kondigde de regering onlangs - zichtbaar in paniek over de stijgende cijfers - beperkingen aan.

Een derde grote groep, goed voor zo'n 160.000, wordt gevormd door vluchtelingen uit Oekraïne en Hongkong. Net als afgelopen jaar kwamen zij onder speciale regelingen het land binnen.

Illegale bootjes

Maar de migranten waar we het meeste politieke lawaai over horen - de illegale oversteek over het Kanaal - blijken in vergelijking met deze cijfers niet eens zo'n grote groep te vormen. Deze bootjes domineren weliswaar de krantenkoppen, maar in het afgelopen jaar ging het om zo'n 50.000 mensen: op een totaal van 600.000 immigranten een relatief klein aantal.

De Britse premier Rishi Sunak benadrukt dan ook dat met onder meer de oorlog in Oekraïne sprake is van ongekende omstandigheden. Ook kan hij erop wijzen dat in vergelijking met voorgaande jaren meer hoogopgeleiden het land binnenkomen.

De hoge immigratiecijfers hebben inderdaad vooral te maken met beleidsbeslissingen van de huidige regering. Toch zijn de recordhoge aantallen lastig uit te leggen voor de Conservatieve Partij, die de afgelopen tien jaar minder immigratie beloofde, als kernwaarde van hun manifest.

De cijfers van vandaag zullen ongetwijfeld politieke gevolgen krijgen, ook voor de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman, bekend om haar felle anti-immigratiestandpunten. Braverman richtte haar aandacht veelvuldig op de "invasie van illegale bootmigranten van wie de waarden in strijd zijn met die van ons land". Bovendien is zij de drijvende kracht achter het plan om asielzoekers naar Rwanda te deporteren, dat deze zomer gerealiseerd moet worden.

Oppositie Labour

Oppositieleider Keir Starmer voelt zich ondertussen zelfverzekerder dan ooit. "De Conservatieve Partij heeft de controle verloren over alles; de economie, publieke diensten, en nu ook immigratie", riep hij gister tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis.

Labours eigen beleidsplan voor immigratie is ronduit onduidelijk, maar ondanks het risico daarop gewezen te worden, zet de partij de aanval vol in om de huidige conservatieve regering als incompetent af te schilderen.