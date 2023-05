'Delano G. pas dag van moord op Peter R. de Vries ingeschakeld'

Delano G., de man die wordt verdacht van de moord op Peter R. de Vries, is pas een paar uur voor de liquidatie ingeschakeld. Dat blijkt uit nieuwe ontcijferde telefoonberichten, meldt EenVandaag op basis van bronnen dicht bij het politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie kan die berichten nog niet bevestigen, zegt een woordvoerder.

Delano G. zou op 6 juli 2021 zijn benaderd nadat een andere verdachte, Konrad W., de moordklus in de ochtend van die dag had geweigerd. Uit de nieuwe ontsleutelde berichten blijkt dat W. en chauffeur Kamil E. op 5 juli voorbereidingen troffen en wapens regelden. Dat zou ook blijken uit verkeersgegevens. De Vries was die maandag niet aanwezig in de studio.

De volgende ochtend trok Konrad W. zich plotseling terug, is te lezen in versleutelde berichten die hij stuurde aan moordmakelaar Krystian M. Hij zei te hebben nagedacht en dat hij een liquidatie "zonder demper echt een linke boel" vond. Ook leek hij verrast dat het doelwit "midden in het centrum" van Amsterdam moest worden vermoord.

Dat W. aanvankelijk was ingeschakeld voor de liquidatie en betrokken was bij het regelen van de wapens verklaart waarom zijn dna is gevonden op het omgebouwde alarmpistool waarmee De Vries werd vermoord en op een pistoolmitrailleur die in de vluchtauto werd gevonden.

Vastberaden

Nadat W. was afgehaakt werd Delano G. diezelfde ochtend om 11.38 uur gebeld. Vijf minuten later kreeg W. een bericht van moordmakelaar Krystian M. dat hij iemand anders had gevonden voor de liquidatie.

De wapens en telefoon werden daarop waarschijnlijk overgedragen aan Kamil E. en Delano G., die vervolgens nog meer berichten stuurde met vragen over de moordklus. Hij liet ook weten zeer vastberaden te zijn, zelfs als er politie in de buurt is. "Het moet vandaag, anders krijgen we problemen."

Peter R. de Vries werd uiteindelijk rond 19.30 uur die dag neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De verdachten werden een uur later op de A4 door de politie klemgereden en aangehouden. Konrad W. werd in september 2022 in Polen aangehouden.

Onderzoek heropend

Tegen Delano G. en Kamil E. is vorig jaar levenslang geëist. Vlak voor de rechtbank uitspraak zou doen, kwam nieuwe informatie binnen door verklaringen van een anonieme getuige.

De rechtbank heropende daarop het onderzoek. Op 13 juni houdt de rechtbank opnieuw een voorbereidende zitting in de zaak. Ook Konrad W. wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord met een terroristisch oogmerk.