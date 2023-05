Rwandese genocideverdachte opgepakt in Zuid-Afrika na 20 jaar op de vlucht

De belangrijkste nog voortvluchtige verdachte van de genocide in Rwanda is opgepakt. Fulgence Kayishema was sinds 2001 op de vlucht en is gisteren gearresteerd in Zuid-Afrika.

Kayishema zou verantwoordelijk zijn voor de moord op meer dan 2000 Tutsi-vluchtelingen in een kerk in 1994. Hij kocht benzine en deelde dat uit om de kerk met vluchtelingen erin af te branden, meldt het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT) van de Verenigde Naties.

"Toen dat mislukte, gebruikten Kayishema en anderen een bulldozer om de kerk te laten instorten, waardoor de vluchtelingen binnen werden begraven en gedood." De twee dagen daarna zouden Kayishema en anderen toezicht hebben gehouden op het verplaatsen van lijken naar massagraven.

"Zijn arrestatie verzekert dat hij eindelijk zal terechtstaan voor zijn vermeende misdaden", zegt hoofdaanklager Serge Brammertz. Eerder klaagde Brammertz over de gebrekkige samenwerking met de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en werd meerdere keren een voortvluchtige net niet opgepakt. Nu prijst de aanklager de samenwerking en steun van Zuid-Afrika.

Tipgeld

Kayishema gebruikte veel alibi's en vervalste documenten en werd geholpen door familieleden en medestanders uit Rwanda.

Er was een bedrag tot 5 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die kon leiden naar Kayishema en andere verdachten. Of het tipgeld wordt uitbetaald en aan wie, is nog niet bekend.

De verdachte wordt morgen voorgeleid in een rechtbank in Kaapstad.

Bij de Rwandese genocide kwamen in 1994 in honderd dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven.