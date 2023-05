Oranje-international en 'topscorer van de wereld' Kalma van Twente naar Wolfsburg

Fenna Kalma vervolgt haar loopbaan bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg. De spits scoorde de afgelopen seizoenen aan de lopende band in de eredivisie voor vrouwen namens FC Twente.

In Duitsland treft ze de Oranje-internationals Lynn Wilms, Dominique Janssen en Jill Roord. Tevens wordt ze herenigd met trainer Tommy Stroot.

"Ik sta er zo in: ik ga het proberen en ik zie wel hoever ik kom", vertelt de 23-jarige Kalma over haar keuze voor een flinke stap hogerop. "Uiteindelijk moet ik mezelf ook bewijzen en is niks me beloofd."

Topscorer van de wereld

Kalma prolongeerde afgelopen seizoen met dertig goals haar topscorerstitel in de eredivisie. In twee seizoenen sc Heerenveen en vier bij Twente kwam ze tot 113 goals in 99 duels. In 2022 werd ze al topscorer van de wereld in het vrouwenvoetbal.