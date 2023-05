Drugsuithalers Rotterdam in ademnood, bellen zelf politie

"Wij worden niet vaak door uithalers zelf gebeld, dat is wel uniek", zegt een woordvoerder van de politie. Veel vaker worden uithalers betrapt door de douane of agenten als ze een container proberen open te breken.

De verdachten zijn tussen de 18 en 25 jaar oud en worden momenteel verhoord. Volgens de politie gaat het om zogenoemde uithalers. Dat zijn vaak jonge mannen of jongens die door drugsbendes worden ingehuurd om naar Nederland gesmokkelde drugs uit zeecontainers te halen.

Drie uithalers van drugs zijn afgelopen nacht opgepakt in Rotterdam nadat ze zelf de politie hadden gebeld. Dat deden de mannen omdat ze vastzaten in een container op een schip aan de Maasvlakte. Volgens de politie kregen de drie geen lucht meer.

Slechte voorbeelden

De politie heeft dit jaar tot nu toe zeker honderd mensen opgepakt op verdenking van uithalen. Of dat veel is vergeleken met eerdere jaren kon een politiewoordvoerder niet direct zeggen.

Uithalers komen volgens het OM over het algemeen uit kwetsbare gezinnen, waar schulden zijn of andere familieleden die ook het criminele pad gekozen hebben.

Volgens Bianca Boender, voorzitter van BV Jong Beroepsvereniging kinder- en jongerenwerk, is er bij deze jongeren vaak "sprake van armoede, een ongezonde thuissituatie, een bepaald milieu of het niet kunnen meekomen in deze maatschappij".