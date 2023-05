Ene Staal niet, andere twee ijshockeybroers wel naar Stanley Cup-finale

De ene Staal niet, de andere twee wel. De broers Eric en Marc Staal hebben zich met Florida Panthers geplaatst voor de strijd om de Stanley Cup, de finale van de play-offs in de National Hockey League. Florida won afgelopen nacht met 4-3 van de Carolina Panthers, de club van broer Jordan Staal, en besliste zo de best-of-5-serie met 4-0.

De Panthers mogen zich kampioen van de Eastern Conference noemen. Hun tegenstander in de NHL-finale komt uit de eindstrijd in de Western Conference, die gaat tussen de Vegas Golden Knights en Dallas Stars. Vegas staat met 3-0 voor en kan zich bij winst in Dallas in de nacht van donderdag op vrijdag ook plaatsen voor de eindstrijd.

Achterneven van verzetsheld Johannes Post

Dallas was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Seattle Kraken, waar Daniel Sprong onder contract staat. Aanvaller Sprong is de enige Nederlands sprekende ijshockeyer in de NHL.

De broers Eric, Marc en Jordan Staal zijn in Canada opgegroeid, maar zijn achterneven van Johannes Post, tijdens de Tweede Wereldoorlog leider van het ondergrondse verzet in Noord-Nederland.

Eric (38) en Jordan (34) wonnen al een keer de Stanley Cup, Marc (36) nog nooit. Daartoe krijgt de verdediger aan de zijde van zijn oudste broer met Florida Panthers nu de kans. Hun jongste broer Jared (32) speelde maar twee wedstrijden in de NHL en is nu assistent-coach bij een opleidingsclub in Charlotte.