Bestolen automobilisten vinden hun spullen terug in kledingcontainers

Bestolen automobilisten hebben in Eindhoven de politie geholpen met het opsporen van hun spullen. Uit verschillende auto's waren tassen met laptops meegenomen. Door zoeksoftware werd een deel van het apparatuur teruggevonden in kledingcontainers.

"We kwamen terug van een avondje uit eten en zagen dat er ingebroken was in de auto", vertelt Ruud Droeghaag tegen Omroep Brabant. "Alle spullen waren weg, waaronder MacBooks en ander Apple-spullen."