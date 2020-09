Congolese roofkunstactivisten van Afrika Museum staan terecht in Parijs

In Parijs staat een groep activisten terecht die er eerder deze maand met een beeld uit het Afrika Museum in Berg en Dal vandoor wilden gaan. De groep die zich Unité Dignité Courage noemt, vindt dat kunstwerken die in de koloniale tijd uit Afrika naar Europa zijn meegenomen naar Afrika terug moeten worden gebracht.

De groep ging eerder in Frankrijk precies zo te werk als in Nederland; net als in het Afrika Museum in Berg en Dal probeerden ze in Marseille en Parijs met een Congolees kunstwerk een museum uit te lopen. En net als in Nederland maakten ze een video van hun actie die op Facebook werd gezet.

"Wij zijn de rechtmatige erfgenamen van deze kunstwerken", zei de leider van de groep, de in Congo geboren Emery Mwazulu Diyabanza. Het is volgens hem de hoogste tijd dat Afrikanen en mensen uit Latijns-Amerika en andere voormalige koloniën de kunstwerken terugkrijgen. Europese musea verdienen honderden miljoenen euro's met kunstwerken uit landen die nu straatarm zijn, zei hij.

De Franse regering veroordeelt de acties en zegt dat ze het overleg met Afrikaanse landen over de teruggave van kunstwerken doorkruisen. Op diefstal van historische voorwerpen staat in Frankrijk een maximale straf van 10 jaar cel en een boete van 150.000 euro. De aanklager pleitte voor een mildere straf. De uitspraak is op 14 oktober.

Dit is de video die de activisten in Berg en Dal maakten: