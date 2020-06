Crystal methlab ontdekt in Drents dorp Kerkenveld

De politie heeft gisteren in het Drentse dorp Kerkenveld, bij Hoogeveen, een drugslab opgerold. De bewoner van het pand is opgepakt.

Het lab werd volgens de politie gebruikt om crystal meth te produceren, Het is ontmanteld, meldt RTV Drenthe. De productiewaarde van de drugs wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro. Volgens de politie ligt de straatwaarde veel hoger.

Crystal meth

Crystal meth is een afkorting van crystal methamfetamine. Het is een witte, kristalvormige drug die zeer verslavend is en een krachtig effect heeft. Het spul is goedkoop te maken.

"We vermoeden dat een deel van de Nederlandse drugscriminelen van xtc wil overstappen naar meth", zei Andy Kraag van de landelijke recherche, onlangs tegen de Telegraaf. "Omdat de winsten in het buitenland vaak het tienvoudige zijn en omdat het voor Nederlandse xtc-producenten eenvoudig te doen is. Zij beschikken al over de benodigde hardware, grondstoffen en distributienetwerken. Alleen de recepten van de Mexicanen ontbraken nog."

Ontmanteld in een villa

Begin deze maand werd bekend dat de politie vier verdachten had opgepakt in verband met de vondst van 2500 kilo chrystal meth, vorig jaar in Rotterdam. Die drugs - volgens de politie met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's - lagen in een verborgen ruimte in een bedrijfspand. Die vondst wordt gezien als de grootste ooit in Europa. Vlak daarna werd 17.500 liter aan chemicaliën voor de productie van drugs gevonden in een loods in Utrecht. De politie heeft de drugs verbrand.

Op 25 mei werd bij het Overijsselse dorp Willemsoord ook een crystal methlab ontmanteld, in een villa. Een paar weken daarvoor hield de politie drie mensen aan in een drugslab in een schuur in Achter-Drempt, in de Achterhoek. Hoe de politie het lab in Kerkenveld heeft opgespoord, kan de woordvoerder niet zeggen.