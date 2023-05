Slot blijft bij Feyenoord: 'Bespreking ging uitsluitend over eventuele verlenging'

Arne Slot blijft bij Feyenoord. De landskampioen heeft dit nieuws aan de NOS bevestigd. De laatste weken waren er hardnekkige geruchten dat de trainer bij de landskampioen zou vertrekken, die gevoed werden toen zaakwaarnemer Rafaela Pimenta een bezoek bracht aan Rotterdam.

"Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging", vertelt Slot aan het Algemeen Dagblad. "Alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord."

"Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij", zegt Slot. "Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd."

Leeds en Tottenham

Afgelopen winter toonde Leeds United al interesse in de oefenmeester, nu werd de naam van Slot in verband gebracht van Tottenham Hotspur. Ook directeur Dennis te Kloese stond in de belangstelling van laatstgenoemde club, om daar technisch directeur te worden. Maar hij bedankte voor de eer.

Arne Slot deed afgelopen weken geheimzinnig over zijn toekomst: