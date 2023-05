Afgelopen maandag tekort aan bedden in Ter Apel, eerste keer dit jaar

In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 mensen op een stoel moeten slapen in Ter Apel. Het is de eerste nacht met een beddentekort, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

"Op dit moment wachten er bijna 700 mensen op het identificatie- en registratieproces in Ter Apel. Zij kunnen in principe niet naar een andere locatie worden verplaatst", laat een woordvoerder van het COA aan RTV Noord weten.

Vandaar dat er in de nacht van maandag op dinsdag te weinig bedden waren voor nieuwe asielzoekers. De nachten daarop was er wel weer een bed voor iedereen.

Noodplan voor Ter Apel

Al een tijd is de verwachting dat het aanmeldcentrum in Ter Apel richting de zomer weer gaat volstromen. In de zomer komen er namelijk meer asielzoekers naar Nederland toe. Vorig jaar was er eind mei ook een beddentekort in Ter Apel. Uiteindelijk moesten mensen zelfs buiten op het gras slapen.

Staatssecretaris Van der Burg kwam gisteren met een noodplan om te zorgen dat de opvang bij het aanmeldcentrum niet uit de hand gaat lopen. Hierin staat dat een evenementenhal in Assen vanaf 1 juni zal dienen als een 'wachtkamer' voor Ter Apel. Wanneer er geen bedden meer beschikbaar zijn bij het aanmeldcentrum is er plaats voor 500 asielzoekers in Assen.

Ook staat er in het noodplan dat asielzoekers met een verblijfsvergunning in hotels kunnen worden gehuisvest. Desnoods zonder instemming van de gemeente.