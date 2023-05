Bijna twintig scholen in Amsterdam bedreigd, basisschool sluit deuren

Het aantal scholen dat in Amsterdam te maken heeft met bedreigingen gaat volgens de politie inmiddels al "richting de twintig". Een woordvoerder van de politie stelt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn voor een reële dreiging, maar neemt elke melding serieus.

Vanochtend besloot basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid de deuren te sluiten na een online dreiging via het socialmediaplatform Snapchat. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek naar die dreiging nog in volle gang.

Scholengroep Openbaar Onderwijs aan de Amstel, waar De Notenkraker onderdeel van is, wil verder geen uitspraken doen over de dreiging.

Wel of niet deuren dicht?

Reëel of niet, enkele scholen sluiten hun deuren: gisteren kreeg onder andere Spinoza20First in Amsterdam-Oost ook te maken met een online dreiging

"Morgen schietpartij op spinoza?? Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00", viel te lezen in een bericht op Snapchat dat dinsdagavond rondging. Later op de dag hield de politie een minderjarige aan voor de bedreiging aan het adres van de middelbare school.

Meer ziekmeldingen

Net als Spinoza20First kreeg ook middelbare CSB Amsterdam in Buitenveldert te maken met een dreiging via sociale media. CSB houdt echter de deuren open voor haar leerlingen vandaag.

"Wij zijn op de hoogte en hebben de nodige maatregelen getroffen. We hebben ouders een mail gestuurd over de situatie en gezegd dat de kinderen naar school kunnen komen", zegt een medewerker van de school.

Toch denkt zij dat ouders zich wel zorgen maken. "Ik heb dat vermoeden want ik krijg vandaag wel wat meer ziekmeldingen binnen."

Kopieergedrag

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en OM houdt sterk rekening met kopieergedrag. "Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden houdt de driehoek rekening met zogenaamd copycatgedrag. Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen", valt te lezen in een verklaring.