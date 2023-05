Van Gerwen versus Smith: de één spreekt op Cambridge, de ander casht in Vegas

In de imposante O2 Arena in het oosten van Londen wordt er woensdagmiddag nog flink geboord en getimmerd om het dartspodium gereed te krijgen. Een dikke dertig uur later wordt hier, onder toeziend oog van ruim 11.000 fans, gestreden om de Premier League-titel, na het WK de meest felbegeerde prijs. De winnaar van de competitie schrijft omgerekend zo'n 316.000 euro bij. Van de acht spelers zijn na zestien speelrondes de vier beste over. Koploper Gerwyn Price speelt in zijn halve finale tegen nummer vier Jonny Clayton. Nummer twee Michael Smith neemt het op tegen nummer drie Michael van Gerwen. Reprise van WK-finale Bij het horen van die namen gaan de gedachten terug naar begin dit jaar, toen de twee Michaels het tegen elkaar opnamen in de WK-finale. Het werd een zinderende partij, met daarin de beste leg ooit. Van Gerwen (34 jaar) mocht aanleggen voor een negendarter, maar miste de dubbel en moest vervolgens toezien hoe het Smith (32) direct daarna wel lukte om de perfecte leg te gooien. De Engelsman zou dan ook de wereldtitel - zijn eerste - pakken. "Ik heb de samenvatting afgelopen week nog even bekeken", bekent Smith in een van de vele kamers van de O2 Arena. "Ik heb de wedstrijd in totaal wel zes of zeven keer teruggezien. En die negendarter wel honderd keer. Ik word elke dag weer getagd op social media."

De zoveelste herhaling of niet, keer op keer krijgt Smith kippenvel. "Vooral als ik mijn kinderen hoor schreeuwen. Die wedstrijd heeft mijn leven veranderd. Het was altijd mijn droom om wereldkampioen te worden. Nu wil ik meervoudig kampioen worden." Bij tegenstander Van Gerwen is de videoband met daarop de samenvatting van de WK-finale waarschijnlijk pas één keer aangeraakt: toen hij 'm in de prullenbak gooide. De finale van toen speelt in de halve finale van nu geen enkele rol, stelt de Brabander. "Mensen die mij een beetje kennen, weten dat zoiets mij geen zak interesseert. Ik heb ook een WK-finale van Phil Taylor verloren, om hem daarna te pakken in de Premier League-finale." Dat gebeurde tien jaar geleden, bij Van Gerwens debuut in de lucratieve competitie. Opvallende tripjes De beide Michaels maakten onlangs allebei een opvallend tripje. Zo dook op social media een foto op van een net geklede Van Gerwen in een deftige stoel op een podium voor een gigantische boekenkast.

Hij was te gast bij een van 's werelds bekendste universiteiten. "Ik was uitgenodigd door de Universiteit van Cambridgde voor een interview. Dat was best leuk. Een keer wat anders", grijnst Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen darts werd daar een uur lang ondervraagd door studenten. "Allemaal mensen van twintig, eenentwintig die zo bizar slim zijn. Een hele eer om daar te komen." Viva Las Vegas Smith haalde de headlines met een foto in een totaal andere setting, namelijk in een badjas met een dikke sigaar in zijn mond in Las Vegas. Tussen het darten door vloog hij even richting de gokhoofdstad van de wereld voor een mini-vakantie.

Smith begint meteen te lachen als het over Vegas gaat. "Ik ben de eerste dag heel dronken geworden door de champagne. De tweede dag was er een poolparty. En de twee dagen daarna moest ik herstellen." Tussen het herstellen door beproefde Smith zijn geluk achter de gokkast. En met succes. Van een briefje van tien dollar maakte hij een jackpot van zo'n 12.000 dollar. En zo maakte hij van een dure trip toch nog een vakantie met winst. "We hebben zo'n vierduizend dollar uitgegeven aan shoppen, zo'n vierduizend aan het verblijf, de champagne was negenhonderd, de sigaar tweehonderd. Ik heb voor alles betaald en ik kwam met meer geld thuis dan dat ik vertrok naar Vegas."

En misschien nog belangrijker: waar Smith voor zijn vlucht naar Amerika aan het kwakkelen was, hervond hij daarna plots zijn vorm met drie gewonnen speelrondes op rij in de Premier League. Noem het mentale frisheid. "Ik voelde me veel rustiger en kreeg mijn zelfvertrouwen terug. Het is dat ik voor deze finale-avond niet even op en neer naar Vegas kon, anders had ik het gedaan", zegt Smith met een knipoog. Komt Van Gerwen opdagen? De Brit maakte de laatste weken een betere indruk dan de Nederlander. Van Gerwen presteerde vooral in het begin van de Premier League en leek de teugels daarna een beetje te laten vieren. "Mijn B-spel is heel goed, maar ik moet zorgen dat ik nu mijn A-spel laat zien", zegt 'Mighty Mike', die zijn tegenstander geen favoriet wil noemen. "Ze weten allemaal als geen ander dat als Michael van Gerwen vanavond opdaagt, het voor iedereen heel lastig wordt."