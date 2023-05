Muziekwereld, Hollywood en het Witte Huis rouwen om Tina Turner

Beyoncé. Oprah Winfrey. Barack Obama. Mick Jagger. Elton John. Reacties stromen binnen op de dood van Tina Turner, die gisteren op 83-jarige leeftijd overleed in Zwitserland. Haar muziek wordt geroemd, uiteraard, maar ook haar overlevingsvermogen en levenskracht.

"Ik ben zo dankbaar voor jouw inspiratie en alle manieren waarop jij een pad hebt gebaand", schrijft Beyoncé op haar website bij een foto van een gezamenlijk optreden in 2008. "Je kracht en je weerbaarheid. Je bent het toppunt van macht en passie."

Zangeres Gloria Gaynor zegt dat Tuner "een weg heeft gebaand voor zo veel vrouwen in de rockmuziek, zwart en wit". Debbie Harry noemt haar "een inspiratie toen ik begon en nog altijd". Collega Diana Ross houdt haar reactie eenvoudig met "geschokt en verdrietig" en condoleances aan haar nabestaanden.

Mick Jagger noemt haar naast een getalenteerd artiest ook inspirerend, warm, grappig en gul. "Ze heeft me zo veel geholpen toen ik jong was", zegt hij over de vrouw die hem leerde dansen toen ze in 1966 in zijn voorprogramma optrad. Elton John noemt haar een absolute legende, live en in de studio. "Een van de meest opwindende en bruisende artiesten."

Inspiratie voor vrouwen wereldwijd

"Woorden als legendarisch, icoon, diva en superster zijn vaak overdreven, maar Tina Turner belichaamt ze allemaal en zo veel meer", meent Mariah Carey. "Een ongelofelijke artiest, zangeres en baanbreker. Voor mij blijft ze die overlever en een inspiratie voor vrouwen wereldwijd", zegt ze over de zangeres, die zichzelf opnieuw wist uit te vinden na een gewelddadig huwelijk met Ike Turner.

De actrice Angela Bassett, die dat proces naspeelde in de biopic What's love got to do with it zegt in een lange reactie dat Turner "haar pijn en leed als kracht gebruikte om de wereld te helpen veranderen". "Tina Turner toonde anderen die in angst leefden hoe een prachtige toekomst vol liefde, mededogen en vrijheid eruit zou moeten zien."

Oprah Winfrey schrijft dat Turners "innerlijke kracht haar hele leven alleen maar toenam". Ze noemt haar een "rock-'n-rollgodin" die "delen van mij aansprak waarvan ik niet eens wist dat ik ze had".

Officiële reactie Witte Huis

Niet alleen de muziekwereld en Hollywood reageren op het overlijden. Ook het Witte Huis kwam al snel met een officiële reactie van president Biden. Hij roemt haar veelzijdigheid als de enige vrouw die Grammy's won in de categorieën pop, rock én r&b, "een talent dat je maar eens in een generatie ziet".

"Door tegenslagen en zelfs mishandelingen te overwinnen, creëerde ze een unieke carrière, een leven en erfenis die volledig van haarzelf waren." Hij wenst iedereen sterkte die rouwt om de vrouw die "simply the best" was.

Bidens voorganger Obama noemt haar rauw, krachtig, niet te stuiten en onbeschaamd zichzelf. "Ze sprak en zong over haar verhaal, in geluk en pijn, triomf en tragedie". Hij noemt haar een ster die nooit zal uitdoven.