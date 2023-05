Na mentale dreun hoopt Knip nog op mooi interlandhoofdstuk: 'Spelen haalbaar'

Wel is de ervaren volleybalster altijd blijven doortrainen, zodat ze zichzelf recht in de spiegel kon aankijken. "Dat ik alles eraan heb gedaan."

Knip had al vanaf de eerste gesprekken met toenmalig bondscoach Avital Selinger "een raar gevoel". "Wat gebeurt hier? Waarom deze keuze en wat is dit voor communicatie? Word ik aan het lijntje gehouden?", vroeg ze zichzelf af.

"Het WK in eigen land stond voor mij als heel groot doel in m'n agenda. Daar wilde ik bij zijn en dat is me door de neus geboord, op een niet zo toffe manier", blikt de 30-jarige libero terug op afgelopen zomer, waarin ze "nul kansen" heeft gehad om zich te laten zien in wedstrijden.

Nadat ze voor de Spelen van Rio op het laatste moment was afgevallen, zorgde het missen van het WK vorig jaar - en vooral de manier waarop dat gegaan was - voor een mentale dreun. Toch staat ze er weer. Met dat ene doel voor ogen: een olympiër worden.

Als volleybalster zijn er twee toernooien die je ooit eens gespeeld wilt hebben: de Olympische Spelen en het WK. Ook Kirsten Knip had beide evenementen in hoofdletters opgeschreven.

"In het begin heb ik echt voor mezelf gevochten. Ik ben zelfs nog naar Herman Meppelink, de technisch directeur van de bond, gegaan om te praten. Dat werd me allesbehalve in dank afgenomen door de staf. Maar ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik had al meerdere keren om uitleg gevraagd."

Vooral dat Knip altijd werd voorgehouden dat ze na de Nations League, in de voorbereiding op het WK, weer bij de selectie zou komen en weer net zoveel kans zou maken op het WK als de rest van de groep, heeft voor veel pijn gezorgd.

"Tijdens de Nations League werd me al duidelijk dat ze met die groep door wilden gaan. Dat was wel echt een klap in m'n gezicht. Als vanaf het begin werd gezegd dat dit het plan was, had ik daar rekening mee kunnen houden. Dan had ik er anders ingestaan. Maar nu werd het uiteindelijk tien keer zo pijnlijk."

Mentaal had Knip het dan ook behoorlijk zwaar. "Ik heb met een sportpsycholoog gepraat. Dat was echt heel erg nodig." Van het WK heeft ze, behalve de finale, dan ook niks gezien. "Ik heb Nederland niet in actie gezien. Dat trok ik niet. Ik wilde het er niet over hebben."

Veel reacties op Instagrambericht

Wel had ze in september een bericht op Instagram gezet, waarin ze in grote lijnen uitlegde waarom ze niet bij de selectie zat. "Ik kreeg in die tijd zo veel berichtjes van fans met de vraag waar ik was. Of ik geblesseerd was, of dat ik vakantie aan het vieren was. Ik wilde zo graag vertellen wat er aan de hand was, maar ik wist niet of ik mijn hele verhaal moest gaan doen."