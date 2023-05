Cel voor man die bij bestorming Capitool zijn voeten op bureau Pelosi legde

De man die bij de bestorming van het Capitool in Washington zijn voeten op de tafel van toenmalig Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi legde, is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De foto van de 63-jarige Richard 'Bigo' Barnett in het kantoor van Pelosi ging de wereld over en werd een van de bekendste foto's van de bestorming van 6 januari 2021.

Barnett, een gepensioneerde brandweerman, verklaarde dat hij bij de bestorming de rest van de mensen volgde en per ongeluk in het kantoor terechtkwam. Hij zei dat hij op zoek was naar een toilet. Ook stelde Barnett dat hij zijn voeten op tafel legde toen fotografen hem vroegen om zich "natuurlijk te gedragen".

Volgens de rechter speelde Barnett echter helemaal niet zo'n passieve rol bij de bestorming. Zo had hij een stroomstootwapen bij zich, verstopt in een opbouwbare wandelstok. De man liet ook een briefje achter met de tekst: 'Nancy, Bigo was hier', gevolgd door een seksistisch scheldwoord. De rechtbank zei dat duidelijk moet zijn dat het herhalen van de acties uit 2021 niet zonder gevolgen zal blijven.

14 jaar cel

De man heeft spijt betuigd voor zijn deelname aan de rellen. De openbaar aanklager eiste eerder zeven jaar cel tegen hem. Vanwege de rellen bij het Capitool zijn meer dan duizend mensen aangeklaagd. Zo'n 500 mensen zijn inmiddels ook veroordeeld. Meer dan de helft is veroordeeld tot een celstraf, variërend van een week tot meer dan 14 jaar. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond.