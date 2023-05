VN-top over steun voor Hoorn van Afrika levert veel minder op dan gehoopt

Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika is uitgelopen op een grote teleurstelling. De organisatoren hoopten voor Ethiopië, Kenia en Somalië vijf miljard dollar in te zamelen, maar de aanwezige landen gaven bij elkaar 800 miljoen dollar. Het grootste deel ervan komt van de Verenigde Staten.

VN-chef Guterres riep landen voorafgaand aan de donorconferentie op geld te geven. De drie landen kampen met droogte, veel emigratie en een forse toename van de voedselprijzen. Financiële steun zou er volgens Guterres toe leiden dat de crisis niet leidt tot "een catastrofe".

Maar de woorden van Guterres leverden uiteindelijk 'maar' 800 miljoen dollar extra op. Meer dan 60 procent ervan kwam van de Verenigde Staten, die 524 miljoen dollar toezegden. Ook de Britten en Duitsers zegden geld toe. In totaal is er nu 1,6 miljard dollar binnen voor de Hoorn van Afrika, terwijl de VN eerder dit jaar vroeg om 7 miljard dollar voor voedsel en andere humanitaire hulp.

"De mensen in de Hoorn van Afrika betalen een onvoorstelbaar hoge prijs voor een klimaatcrisis waar ze helemaal niet verantwoordelijk voor zijn", zei Guterres. "Zonder snelle en forse steun komt de hulpverlening in gevaar, en zullen mensen sterven."

Terreur

De Hoorn van Afrika kampt met allerlei grote problemen. 23,5 miljoen mensen hebben te maken met een groot tekort aan voedsel. Het gebied kampt met enorme droogte, maar ook met overstromingen. Vorig jaar kwamen in Somalië naar schatting 43.000 mensen om het leven door de droogte. De helft van de slachtoffers is vermoedelijk onder de vijf jaar, zeggen de Verenigde Naties.

Klimaatverandering speelt daarbij een grote rol, zo bleek vorige maand uit onderzoek van onder meer het KNMI. De onderzoekers stelden dat de huidige droogte in het gebied zonder klimaatverandering niet zo extreem was geweest als nu.

Bovendien kampt het gebied met grote andere problemen. In Somalië is bijvoorbeeld de islamitische terreurorganisatie al-Shabaab actief. En in de Ethiopische regio Tigray zijn bijna alle zes miljoen inwoners afhankelijk van voedselhulp na een burgeroorlog van twee jaar.