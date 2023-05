Gouverneur DeSantis stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen in VS

Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 44-jarige DeSantis heeft zich aangemeld bij de kiescommissie. De kandidatuur van DeSantis werd al lang verwacht.

Hij doet mee aan de race bij de Republikeinen om hun kandidaat te worden en geldt als belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, die ook weer wil meedoen bij de verkiezingen van november 2024. Namens de Democraten zal zittend president Joe Biden dan weer meedoen.

DeSantis kondigde zijn kandidatuur aan via een filmpje op Twitter. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij in een live-uitzending op Twitter ook zou spreken met Twitter-eigenaar Elon Musk over zijn ambities om in het Witte Huis te komen. Maar dat verliep moeizaam. Het geluid viel steeds weg en na 20 minuten stopte de hele uitzending.

Enkele minuten later begon het programma alsnog. Volgens de gouverneur moet de Republikeinse Partij een einde maken aan de "cultuur van verliezen die de partij de afgelopen jaren heeft geïnfecteerd. We moeten vooruit kijken, niet achteruit", zei hij.

Donald Trump

De afgelopen weken maakte DeSantis al een tournee door de Verenigde Staten. Hij bezocht staten als Iowa en New Hampshire.

DeSantis geldt als een zeer conservatieve kandidaat. Hij is tegenstander van strengere wapenwetten en voorstander van strengere abortusregels. Ook heeft hij een wet ingevoerd die het bespreken spreken over gender of seksuele geaardheid op de basisschool aan banden legt.

De relatief late kandidatuur van DeSantis heeft Trump al voldoende tijd gegeven om hem aan te vallen. Een pro-Trump-organisatie heeft al meer dan 14 miljoen dollar uitgegeven aan reclamespotjes en advertenties om DeSantis zwart te maken, bijvoorbeeld door hem de bijnaam 'Ron DeSanctimonious' (Ron de Schijnheilige) te geven.

Volgens Trump heeft DeSantis zijn bekendheid te danken aan Trump, die hem eerder openlijk steunde bij de gouverneursverkiezing in Florida. "In plaats van dankbaar te zijn, valt DeSantis nu juist de man aan die zijn carrière heeft gered", zo klonk het in een video die Trump online zette na de kandidatuur.