Van Hecke en Veltman houden kampioen City in bedwang met flitsend Brighton

Voor Brighton was het punt voldoende voor een ticket voor de voorronde van de Europa League. City wist zich onlangs al te verzekeren van de landstitel, maar trad toch nagenoeg op volle oorlogssterkte aan.

In een negentig minuten durende reclamespot voor het voetbal hebben Brighton & Hove Albion en Manchester City in de Premier League met 1-1 gelijkgespeeld.

Beide teams maakten er een geweldige wedstrijd van, met name in de eerste helft. Het jeugdige Brighton combineerde net zo vlot en gemakkelijk als de kampioen en beide ploegen regen de kansen aaneen.

Van Hecke versus Haaland

Bij Brighton had Jan Paul van Hecke voor de derde keer een basisplaats. De oud-verdediger van NAC Breda en sc Heerenveen speelde een prima wedstrijd, maar slaagde er in de 25ste minuut niet in om een inzet van Phil Foden van de lijn te halen.

Even later maakte de 19-jarige Julio Enciso gelijk, met een prachtige uithaal van zo'n 25 meter in de kruising. Pas na een uur spelen zakte het tempo, maar het spel bleef verzorgd.