In bekerfinale tussen Europese finalisten is Inter te sterk voor Fiorentina

In aanloop naar de Champions League-finale heeft Internazionale alvast een andere eindstrijd gewonnen. De ploeg uit Milaan pakte de Coppa Italia dankzij een 2-1 zege op Fiorentina, dat in de finale van de Conference League staat.

Lautaro Martínez was met twee treffers aan het einde van de eerste helft de grote man bij Inter. De Argentijn poetste zo de vroege openingstreffer van zijn landgenoot Nicolas Gonzalez weg.

In de tweede helft kregen beide ploegen nog goede kansen, maar er werd niet meer gescoord in Rome. Zo redde Inter-doelman Samir Handanovic - die in de beker de voorkeur krijgt boven André Onana - bij een grote kans voor Fiorentina-spits Luka Jovic.

Dumfries en De Vrij

Bij Inter, dat eerder dit seizoen al de supercup won, speelde Denzel Dumfries de hele finale mee en viel Stefan de Vrij een half uur voor tijd in. Sofyan Amrabat deed de eerste zeventig minuten mee bij Fiorentina.