Nog meer onrust bij Ajax: bestuursraad stapt op wegens gebrek aan vertrouwen

De onrust binnen Ajax in een seizoen vol sportieve malaise houdt aan. De bestuursraad, een invloedrijk orgaan binnen de club, heeft woensdagavond zijn aftreden aangekondigd tijdens een algemene ledenvergadering.

Voorzitter Frank Eijken zegt dat zijn bestuursraad geen steun voelt voor het gevoerde beleid. Aanleiding voor het gevoelde gebrek aan vertrouwen is een recent voorstel om de raad van commissarissen voortaan te betalen.

De bestuursraad vertegenwoordigt de achthonderd leden van de vereniging Ajax en is met 73 procent van de aandelen grootaandeelhouder van de club. Ook is de bestuursraad verantwoordelijk voor het benoemen van de leden van de raad van commissarissen, die op zijn beurt toezicht houdt op de Ajax-directie.

De bestuursraad bestaat naast voorzitter Eijken uit Wendy Nagel, Sander Mallie en Marc Stuut. In de rvc zitten Pier Eringa, Jan van Halst, Cees van Oevelen, Georgette Schlick en Annette Morsman.

Onvrede

De afgelopen tijd ontstond grote onvrede over het plan om de leden van de rvc voortaan te belonen. Nu doen de toezichthouders hun werk nog vrijwillig.

Aanvankelijk was het plan om voorzitter Pier Eringa van de rvc en technisch commissaris Jan van Halst jaarlijks 50.000 euro uit te betalen. De andere leden zouden 35.000 krijgen.

Onder druk van prominente leden als Sjaak Swart, Keje Molenaar, Arie van Os en Arie van Eijden was de bestuursraad bereid die bedragen te verlagen. In het nieuwe voorstel ligt er voor Van Halst 45.000 euro klaar, voor Eringa 35.000 en voor de overige drie 25.000 euro.

Ajax-cultuur

Voorzitter Eijken was van plan later deze week akkoord te gaan met het voorstel tot betaling tijdens een buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de NV Ajax. Maar daartegen was veel verzet. Een deel van de leden is ook van mening dat de bestuursraad te veel de oren laat hangen naar de directie en te weinig oog heeft voor de "Ajax-cultuur".

Het opstappen van de bestuursraad op uiterlijk 1 september zorgt voor nieuwe problemen bij de Amsterdamse club, op een moment dat de positie van directeur Edwin van der Sar onder druk staat en het nog onduidelijk is wie komend seizoen de hoofdtrainer is.