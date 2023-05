Onenigheid in kabinet over spreidingswet leidt opnieuw tot uitstel

Er is opnieuw onenigheid binnen het kabinet over de spreidingswet. Dat melden bronnen rondom de coalitie aan Nieuwsuur. Uiterlijk vandaag zou de uitwerking van de wet naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar die deadline is niet gehaald. De VVD zou het namelijk niet eens zijn met de manier waarop gemeenten de wet moeten uitvoeren.

De spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over gemeenten worden verdeeld en dat gemeenten die niet mee willen werken, kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De wet liep al meerdere keren vertraging op vanwege discussie tussen coalitiepartijen.

Met name de dwang was een heet hangijzer bij de onderhandelingen. Het leidde tot grote spanningen binnen de VVD-fractie, maar begin dit jaar gingen alle partijen dan eindelijk akkoord. Maar nu lijkt de VVD toch bedenkingen te hebben. De partij vindt dat het dwang-element te stellig is opgenomen in de wet, melden bronnen.

"De wet als zodanig is helemaal uitonderhandeld. Daar is de VVD mee akkoord. De onenigheid gaat over de onderliggende teksten in de wet waar gemeenten aan moeten voldoen", aldus politiek duider Arjan Noorlander. "Een wet die er snel moest komen, is nu weer niet in volledigheid naar de Kamer gestuurd."

Een hoorzitting die morgen over de wet zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is afgeblazen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) wilde de spreidingswet eigenlijk al dit jaar in laten gaan om een herhaling van de chaos in Ter Apel van afgelopen zomer te voorkomen. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2024, maar ook om die ingangsdatum te halen is er de staatssecretaris veel aan gelegen dat de wet snel in behandeling wordt genomen.