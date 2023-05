De Graafschap niet verder met zieke coach Poldervaart: 'Lastig besluit'

De Graafschap gaat niet verder met Adrie Poldervaart als hoofdtrainer. Als reden noemt de eerstedivisieclub de privésituatie van de coach en de blik op de sportieve toekomst.

Poldervaart tekende vorig jaar mei een tweejarig contract, maar meldde zich in februari ziek. De 52-jarige trainer was geveld door de spierziekte Guillain Barré en is nog altijd niet hersteld. Richard Roelofsen nam zijn taken over.

Lastig besluit

De club heeft de situatie besproken met Poldervaart. "Een lastig besluit waarbij zijn herstel centraal staat, maar waar we ook weten dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen snel begint", stelt technisch manager Peter Bijvelds.

Hoe de zaken met Poldervaart precies worden afgehandeld, heeft De Graafschap nog niet gezegd.