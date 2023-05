Rock-icoon Tina Turner (83) na lang ziekbed overleden

Zangeres Tina Turner is overleden. De zangeres overleed na een lang ziekbed in haar huis in Küsnacht in Zwitserland. Ze was 83 jaar.

Turner, die tijdens haar optredens tot op hoge leeftijd opviel door haar energie, haar krachtige stemgeluid, haar wilde haar, haar hoge hakken en haar minirok, werd ook wel de Queen of Rock 'n Roll genoemd. Aanvankelijk trad ze op met haar man Ike. Na hun scheiding ging ze solo verder. Ze werd bekend met nummers als Private Dancer, What's Love Got To Do With It en (Simply) The Best.

Tina Turner was de artiestennaam van Anna Mae Bullock. Ze werd geboren in Brownsville in de Amerikaanse staat Tennessee.

In de jaren 60 van de vorige eeuw vormde ze met haar toenmalige echtgenoot het duo Ike & Tina Turner. Een van hun grootste hits was River Deep - Mountain High.

Hun succes met eigen nummers nam eind jaren 60 af. Turner werd door haar echtgenoot mishandeld. Dat werd erger naarmate hij meer cocaïne gebruikte.

In 1971 hadden ze hun grootste hit met Proud Mary, geschreven door singer-songwriter John Fogerty. Ze kregen er een jaar later een Grammy Award voor.

De mishandeling werd erger en na hun scheiding in 1978 ging ze solo verder. Met 200 miljoen verkochte platen werd ze de best verkopende vrouwelijke rockartiest. Ook verkocht ze een recordaantal concertkaartjes.

Hier een terugblik op het leven van Tina Turner: