Negen AZ-supporters vastgezet voor rellen in AFAS Stadion

De politie heeft elf AZ-supporters opgepakt voor rellen in het AFAS Stadion. Negen van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Meerdere mannen worden ook verdacht van vernieling en zware mishandeling met voorbedachte rade. De andere twee mannen zijn vrijgelaten.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond hebben vier mannen zichzelf gemeld bij het politiebureau. Zij zijn allemaal aangehouden en zitten nog vast.

Voor de uitzending had de politie al zeven mensen aangehouden. Drie van hen hadden zichzelf gemeld na de waarschuwing van de politie dat ze herkenbaar in beeld gebracht zouden worden op de nationale televisie. In de uitzending werden beelden getoond van rellende supporters die zich niet hadden gemeld. De mannen die nog vastzitten komen uit de omgeving van Alkmaar en zijn tussen de 30 en 50 jaar oud.

Er zijn veertig tips binnengekomen. Bij de tips zitten nieuwe beelden en namen van mensen die herkend werden. De politie verwacht nog meer supporters aan te houden.

Bestorming van hoofdtribune

Na de uitschakeling van AZ in de halve finales van de Conference League vorige week donderdag bestormden supporters de hoofdtribune van het AFAS Stadion. Daar zochten ze de confrontatie met fans van West Ham United uit Londen. Op de tribune zaten ook vrienden en familieleden van West Ham-spelers.

Het was niet de eerste keer dat het onrustig was, bij de wedstrijd in Engeland was het een week ervoor ook al raak. Toen werden AZ-fans belaagd door fans van West Ham toen de AZ-fans juichten om een doelpunt.