'AI-wetgeving gaat te langzaam', EU en Google maken vroegtijdig afspraken

De Europese Commissie en Google kwamen vandaag samen om afspraken te maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het besluit om AI-regulering op te nemen in de Europese wetgeving kwam al veel eerder, maar de uitvoering ervan kan lang op zich laten wachten. De EU en Google proberen daarom voorafgaand aan wetgeving vrijwillige afspraken over AI met elkaar te maken.

Eurocommissaris Thierry Breton wil zo snel mogelijk regels voor bedrijven van binnen en buiten Europa en ging om tafel met Sundar Pichai, de CEO van Google.

Breton deed ook een oproep aan Europese landen en het Europees Parlement om de wetgeving voor kunstmatige intelligentie voor het einde van het jaar af te ronden. Tot de plannen behoren onder meer het verbieden van AI-software met een hoog risico voor de veiligheid van Europese burgers en strengere evaluatie van nieuwe AI-systemen.

Er wordt al twee jaar gewerkt aan de Wet kunstmatige intelligentie. Dat duurt te lang, vindt de commissie: "AI-technologie ontwikkelt zich extreem snel. Dus we moeten nu in ieder geval vrijwillig samen met bedrijven regels bedenken", aldus Eurocommissaris Margrethe Verstager op Twitter.

EU en VS

Ook de VS wil werk maken van nieuwe AI-wetgeving. In een hoorzitting voor de commissie van de Amerikaanse Senaat vorige week, werd duidelijk dat Amerikaanse politici daar de noodzaak van inzien. Sam Altman, topman van OpenAI - dat achter ChatGPT zit - woonde de hoorzitting bij.

Op de hoorzitting werd onder meer gesproken over wat voor soort toezichthouder nodig is. Altman denkt dat er een wereldwijde organisatie nodig is, naar het voorbeeld van het Internationaal Atoomagentschap.

'In bedwang houden'

Eerder, in maart, deden techprominenten, onder wie Elon Musk en Steve Wozniak, een oproep in een open brief om de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI te pauzeren. Catelijne Muller, die voorzitter is van ALLAI, een organisatie die verantwoord gebruik van AI aanmoedigt, zei bij de NOS dat die brief een enorme impact kon hebben op onder meer Europese wetgeving.

Ook Frits Vaandrager, hoofd van de afdeling Software Science aan de Radboud Universiteit, maakte toen zijn zorgen kenbaar bij de NOS: "Ik maak mij zorgen over de miljardeninvesteringen van onder meer Microsoft, waarmee in sneltreinvaart tools worden ontwikkeld die worden ingezet in een commerciële situatie, want mensen willen geld verdienen. Het in bedwang houden van deze technologie ontbreekt."