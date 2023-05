Griekspoor wil vlak voor Roland Garros geen risico nemen en meldt zich af in Genève

Tallon Griekspoor heeft zich met een enkelblessure teruggetrokken van het ATP-toernooi van Genève. Hij zou vanavond in de achtste finales tegen de Chileen Nicolás Jarry spelen.

De 26-jarige Griekspoor heeft al langer last van zijn rechterenkel. Onlangs moest hij opgeven bij het toernooi van Madrid, waarna hij ook afzegde voor het graveltoernooi in Rome.

Roland Garros

Ook in Genève wordt op gravel gespeeld. Het is een voorbereidingstoernooi op Roland Garros, dat zondag begint. "Helaas ben ik niet 100 procent fit", schrijft Griekspoor op Instagram. "Ik wil geen risico nemen met het oog op Roland Garros. Ik zie jullie in Parijs."