Real Madrid brengt steunbetuiging aan Vinícius, die door blessure ontbreekt

De veelbesproken Vinícius ontbreekt in de selectie wegens een knieblessure. Dinsdag werd de rode kaart die de Braziliaanse aanvaller kreeg nog kwijtgescholden omdat hij slachtoffer was geworden van racisme.

In het Bernabéu-stadion hing een groot spandoek met de boodschap 'We zijn allemaal Vinícius, het is genoeg nu'. De spelers van Real Madrid en Rayo Vallecano toonden voor de aftrap een groot doek met de mededeling dat racisten niet in het voetbal thuishoren. Ook dinsdag was diezelfde boodschap al bij Spaanse wedstrijden te zien.

Ophef

Zondagavond werd Vinícius door een deel van de aanhang van Valencia langdurig uitgescholden voor aap. Nadat daar door de scheidsrechter en de autoriteiten niet tegen werd opgetreden, werd de gefrustreerde Vinícius in de slotfase zelf van het veld gestuurd na een opstootje.

Het was niet de eerste keer dat de 22-jarige aanvaller slachtoffer werd van racisme in Spanje. Er ontstond veel ophef over het incident en Valencia kreeg een forse straf van La Liga. De tribune waar de harde kern zit, moet vijf wedstrijden leeg blijven en Valencia kreeg een boete van 45.000 euro.

Valencia vindt straf te zwaar

Valencia noemt die straf "oneerlijk en buitenproportioneel". De club vindt het onterecht dat de straf is opgelegd zonder dat het zich heeft kunnen verdedigen. "We werken volledig samen met de politie en veroordelen wat er gebeurd is in ons stadion", meldt de club.

De politie kon tot dusver drie Valencia-supporters arresteren die worden beschuldigd van racisme.

Vinicíus kreeg veel steun in de Spaanse sportwereld en daarbuiten. Ook diverse topvoetballers in andere landen spraken schande van het incident in Valencia.

Dinsdagavond werd in de Braziliaanse stad São Paulo een protest gehouden. Honderden mensen kwamen samen bij het Spaanse consulaat om Vinícius te steunen en de gebrekkige aanpak van racisme door de Spaanse autoriteiten af te keuren.