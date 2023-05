Grootse plannen bij Russische rebellen: 'Inval ging beter dan verwacht'

De inval van Oekraïnegezinde Russische opstandelingen in de Russische regio Belgorod is volgens henzelf succesvol verlopen. In een interview met de NOS claimt de leider van het Legioen voor Vrijheid van Rusland, Ilja Ponomarev, dat de inval geslaagd is. Rusland zegt dat alle indringers zijn verjaagd, maar dat is volgens hem niet waar. "We houden de controle over een grensstrook van 40 kilometer."

Maandag viel de groep vanuit Oekraïne Rusland binnen. De inval verliep volgens Ponomarev beter dan verwacht. Het voornemen is om de controle over een strook land te behouden en daar een begin te maken met het nieuwe, 'vrije' Rusland. Bij de operatie zouden twee doden en tien gewonden zijn gevallen.

Over troepensterkte doet hij om veiligheidsredenen geen uitspraken. Wel beweert hij over vier bataljons te beschikken, naast een bataljon van het neonazistische Russische Vrijwilligerskorps. Een bataljon bestaat in de regel uit honderden manschappen. De lokale Russische autoriteiten zijn volgens Ponomarev op de vlucht geslagen. "De achtergebleven lokale bevolking is open en heel aardig."

De claims van Ponomarev zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Sinds gisteren zijn er geen nieuwe berichten over gevechtshandelingen naar buiten gekomen. Het extreemrechtse Russische Vrijwilligerskorps, waarmee Ponomarev samenwerkt, deelt op Telegram beelden van de vermeende aanwezigheid, maar daarvan valt niet vast te stellen wanneer ze zijn gemaakt.