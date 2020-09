Tientallen fouten ontdekt bij intern onderzoek coronatestlijn

callcenter ANP - ANP

Het callcenterbedrijf achter de coronatestlijn heeft fouten gemaakt bij de komst of het vertrek van 38 werknemers. De medewerkers ontvingen geen geheimhoudingsverklaring als ze in dienst kwamen, of hun accounts werden niet verwijderd na hun vertrek, waardoor ze nog toegang hadden tot privacygevoelige gegevens. Werknemers en oud-werknemers van het bedrijf konden - in strijd met de privacywetgeving - zoeken in het GGD-systeem dat gebruikt wordt voor het inplannen en bellen van mensen die getest worden op het coronavirus. Zo konden ze onder meer de coronatestuitslagen van mensen opzoeken, bracht Nieuwsuur eerder deze maand aan het licht. (Ex)-medewerkers van het bedrijf deden hun verhaal bij Nieuwsuur:

'Soms had ik echt het gevoel: ik doe maar wat' - NOS

De problemen kwamen eerder deze maand aan het licht, waarna het bedrijf - Teleperformance - intern onderzoek deed. 1600 werknemersdossiers zijn de afgelopen weken doorgelicht, meldt RTV Oost. Naar aanleiding van de 38 ontdekte fouten heeft het bedrijf maatregelen genomen. Er wordt nu twee keer per week gekeken of er accounts van vertrokken werknemers verwijderd moeten worden. Dat gebeurde voorheen één keer per week. Ook heeft het bedrijf een geheimhoudingsverklaring gestuurd naar alle medewerkers die die nog niet hebben ondertekend.

Wie een testafspraak wil plannen, kan bellen naar de coronatestlijn. Daar zitten geen GGD'ers, maar het werk is ondergebracht bij callcenter Teleperformance via uitzendbureaus Olympia en YoungCapital. De telefonisten werken vanuit huis. Het coronatestlijn-callcenter is in een razend tempo opgezet, vertellen medewerkers. Nieuwe medewerkers zijn per videoverbinding ingewerkt door mensen die zelf ook net begonnen zijn.