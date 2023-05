Extra noodplan asielopvang, gemeente mag asielzoeker niet meer zelf selecteren

Het kabinet wil dat gemeenten stoppen met het selecteren van bepaalde groepen asielzoekers, bijvoorbeeld alleenstaande mannen. Als ze dat toch doen, gaat het kabinet zelf deze asielzoekers alsnog plaatsen op de lege plekken die er zijn, zo meldt staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken in een Kamerbrief.

"In het uiterste geval zullen asielzoekers - desnoods ongevraagd - op opvanglocaties die restricties hanteren worden ondergebracht", schrijft Van der Burg. "Op dit moment staan er bedden leeg als gevolg van beperkingen ten aanzien van het plaatsen van doelgroepen of andere afspraken met gemeenten", aldus de staatssecretaris. "Deze plekken heet het COA hard nodig." Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft al tijden grote problemen om opvangplekken in allerlei Nederlandse gemeenten te vinden.

Verder heeft de staatssecretaris een noodplan gemaakt om te voorkomen dat de opvang in aanmeldcentrum Ter Apel opnieuw uit de hand loopt. Van der Burg van Asielzaken wil niet meer dat asielzoekers buiten of in een tent moeten slapen, zoals vorig jaar regelmatig gebeurde.

De situatie in Ter Apel begint inmiddels zo nijpend te worden en de maximale bezetting van 2000 asielzoekers is bereikt.

Staatssecretaris Van der Burg geeft hier uitleg over de nieuwe maatregelen: