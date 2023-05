KNVB weert FC Groningen-fans van duel dat ze toch al niet mochten zien

De KNVB heeft FC Groningen bestraft met een lege tribune bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Dat is feitelijk een wassen neus, want de club had eerder in overleg met de burgemeester al besloten om dit seizoen helemaal geen toeschouwers toe te laten.

De KNVB besloot vandaag dat de Z-side van Groningen leeg moet blijven zondag in de eredivisiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De club wordt bestraft voor de wanordelijkheden bij de gestaakte wedstrijd tegen Ajax op 14 mei.

Vanuit de Z-side werden al in de openingsfase van de wedstrijd tot tweemaal toe rookbommen op het veld gegooid. Bovendien kwam er een supporter het veld op. Volgens het protocol van de KNVB, dat werd opgesteld na de tumultueuze bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, waren die incidenten aanleiding om de wedstrijd definitief te staken.