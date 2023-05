Groot aantal slavernij-archieven aan Unesco-lijst toegevoegd

Verschillende archieven over tot slaaf gemaakten en hun nazaten in Suriname en de Nederlandse Antillen zijn opgenomen in het zogenoemde Memory of the World register (MoW-register) van Unesco. Het MoW-register is een lijst met documentair erfgoed dat in 1992 is gestart om het verlies van dat erfgoed tegen te gaan.

Aan de lijst zijn nu archieven uit de collectie van het Nationaal Archief toegevoegd. Ook slavenregisters uit het Nationaal Archief in Suriname en Curaçao zijn opgenomen.

Audio-opnames

Onder de nieuwe toevoegingen zitten ook audio-opnames, zoals die van de Zíkinza-collectie uit Curaçao. Deze collectie bestaat uit 1410 audio-opnames uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

In deze interviews werden liederen, historische anekdotes, beschrijvingen en verhalen van het dagelijks leven vastgelegd in het Papiaments en de niet meer bestaande taal Guene.