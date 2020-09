Kuzu (Denk) komt terug van zijn besluit om Tweede Kamer te verlaten

Voormalig leider van Denk Tunahan Kuzu wil toch op de kandidatenlijst komen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. In maart kondigde hij zijn vertrek aan uit de Haagse politiek. Het werk legde een groot beslag op zijn privéleven en hij wilde een andere weg inslaan.

Kuzu heeft nu besloten door te gaan, zo maakte hij vandaag via een persbericht en een livesessie op zijn Facebookpagina bekend. "Ik ben nog niet klaar", aldus het Kamerlid van de driemansfractie. Hij zegt de afgelopen tijd duizenden e-mails, berichten en brieven te hebben gekregen van mensen die willen dat hij blijft. "Deze oproepen hebben mij enorm aangegrepen."

Machtsstrijd

Zaterdag kozen de leden van Denk Farid Azarkan tot de nieuwe lijsttrekker van de Tweede Kamerverkiezingen. Azarkan had in maart het fractievoorzitterschap al overgenomen van Kuzu. Even later brak een openlijke machtsstrijd binnen Denk uit, waarbij Kuzu wegens een buitenechtelijke relatie door Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk uit de partij werd gezet.

Kuzu herinnert in zijn persbericht aan deze periode: "Het is geen geheim dat ik een moeilijke periode heb doorgemaakt." Maar hij heeft zijn plezier in de politiek teruggevonden, zegt hij. "Door de vele oproepen uit het land ben ik toch de conclusie gekomen dat ik nog niet ben uitgestreden." De ruzie binnen de partij is inmiddels ook bijgelegd.

Het is nog niet zeker of Kuzu ook daadwerkelijk weer in de Tweede Kamer komt. Het is afhankelijk op welke plaats de kandidatencommissie hem zet en het aantal gehaalde zetels. In de laatste Peilingwijzer staat Denk tussen de 1 en 2 zetels.