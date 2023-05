Frankrijk verbiedt als eerste Europese land korte binnenlandse vluchten

Frankrijk heeft als eerste Europese land een verbod op korte binnenlandse vluchten ingesteld. Het verbod geldt alleen als er tussen bestemmingen regelmatig treinen rijden en de trein er niet meer dan 2,5 uur over doet. In de praktijk gaat het maar over drie routes: die van Parijs naar Nantes, Lyon en Bordeaux.

Volgens de Franse minister van Transport is dit niettemin een "cruciale stap" en geeft het een symbolische boodschap af. Maar volgens critici is de klimaatwinst bijna verwaarloosbaar.

Het verbod was een van de voorstellen van een burgerberaad over klimaatbeleid in 2019. Op verzoek van president Macron deden 150 burgers voorstellen om de Franse uitstoot terug te dringen. Zij kwamen met het idee om vluchten te verbieden als het traject binnen vier uur met de trein te bereizen is.

Bezwaar door de luchtvaart

Dat vond de regering van president Macron te ver gaan. In een nieuw voorstel zouden binnenlandse vluchten op acht trajecten verboden worden. Het Franse parlement keurde die maatregel goed, maar luchtvaartorganisaties tekenden bezwaar aan bij de Europese Commissie.

De Commissie oordeelde dat er alleen een verbod mocht ingaan op bestemmingen die met de trein goed bereikbaar zijn. Op het traject moet een hogesnelheidslijn rijden en de bestemming moet binnen 2,5 uur bereikbaar zijn. Ook in de ochtend en avond moet de trein rijden.

Volgens schattingen van de Europese organisatie Transport & Environment zijn de drie geschrapte vluchtroutes goed voor drie procent van de uitstoot van binnenlandse vluchten in Frankrijk. Het scheelt 0,3 procent van de uitstoot van vluchten die vanuit Frankrijk vertrekken.