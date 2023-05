Dainese klopt Milan en Matthews in millimetersprint na zorgeloze Giro-rit

Alberto Dainese heeft de zeventiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Na een zorgeloze rit vanuit de bergen naar de kust troefde de sprinter van DSM - nota bene in de regio waar hij opgroeide - Jonathan Milan (Bahrain) en Michael Matthews (Jayco-AlUla) nipt af in de massasprint.

Cavendish, die deze week zijn 38ste verjaardag vierde en op de rustdag zijn pensioen aankondigde, was in ieder geval buitengewoon goed geluimd voor de start. "Of ik het gevoel heb dat dit mijn laatste sprint wordt in de Giro? Niet echt, nee. Het is gewoon een sprint. Het lastigste zal worden om het tot een sprint te laten komen, want er zijn niet veel sprintersploegen meer over."

Vier koplopers

Die vrees bleek ongegrond, want op vier vermetele aanvallers na had niemand trek in een lange aanval. Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck, met vader en oud-renner Bart Leysen achter zich in de ploegleidersauto), Thomas Champion (Cofidis), Diego Sevilla (Eolo-Kometa) en Charlie Quarterman (Corratec) trokken zich daar niets van aan en begonnen aan hun lange vlucht.

Davide Gabburo - gisteren in de zware bergrit ook al actief in de vlucht van de dag - probeerde nog aan te sluiten, maar belandde in een 'chasse patate'. En een halfslachtige poging van Michael Matthews om de oversteek te maken werd door Milan hoogstpersoonlijk geneutraliseerd.

Later zou Milan zijn paarse puntentrui nog wat verstevigen door achter de vier koplopers de tussensprint te winnen.