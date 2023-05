'Toekomst Strukton en Oranjewoud in gevaar als topman Sanderink terugkeert'

Voor de toekomst van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud is het noodzakelijk dat de omstreden zakenman Gerard Sanderink volledig op afstand komt te staan. Dat betoogde de raad van commissarissen (rvc) in de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, meldt RTV Oost.

De zaak draait om de zeggenschap die Sanderink als grootaandeelhouder heeft bij de twee ondernemingen. De raad van commissarissen van die bedrijven heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat Sanderink de juiste man is om die bedrijven te leiden. Sinds maart dit jaar is hij al geschorst als topman.

De rvc heeft bij de Ondernemingskamer een verzoek ingediend om zijn schorsing te verlengen, een onderzoek in te stellen naar zijn handelen en hem als aandeelhouder op afstand zetten.

Omstreden

De 74-jarige Sanderink is al langer omstreden. Vorig jaar onthulde het Financieele Dagblad dat hij samen met oud-directieleden van Strukton verdacht wordt van omkoping bij een project in Saudi-Arabië. Sanderink sprak via zijn advocaat de verdenkingen met klem tegen.

Bij IT-bedrijf Centric werd hij vorig jaar november weggestuurd op verzoek van het Openbaar Ministerie. Dat gebeurde omdat Sanderink veelvuldig in het nieuws kwam vanwege allerlei juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten, die ook in dienst was bij Centric. In dat conflict betrok hij ook het bedrijf, waarna drie bestuurders opstapten.

Vervolgens kwam ook zijn relatie met zijn nieuwe partner Rian Sanderink (voorheen Rian van Rijbroek), een zelfverklaard IT-deskundige, veelvuldig in het nieuws.

'Toekomst bedrijven in gevaar'

De advocaten van de rvc betoogden volgens RTV Oost dat de toekomst van Strukton en Oranjewoud, met respectievelijk 4000 en 3000 werknemers, in gevaar komt als Sanderink terugkeert. Zou hij weer bestuurder worden, dan zouden de accountant, banken en de verzekeraar hun samenwerking met de bedrijven stoppen. De rvc voorspelt dan ook een leegloop bij de ondernemingen.

De bedrijfsvoering van de bedrijven stond volgens de rvc al onder grote druk. De raad van commissarissen kwam sinds begin dit jaar nauwelijks meer in (goed) contact met Sanderink. "Hij ziet zijn bedrijven als zijn eigendom, waarmee hij kan doen en laten wat hij wil, ook als het de ondernemingen schaadt", aldus de rvc. Intern zou ook een angstcultuur heersen.

Wrakingspoging

Sanderink, die geen advocaat had, voerde vandaag geen verdediging. Vlak voor de inhoudelijke behandeling had hij de rechtszaal verlaten uit woede over de afwijzing van zijn wrakingsverzoek. Die poging deed hij omdat hij geen enkel vertrouwen had in de aanwezige rechters.

Daar bleek het Gerechtshof op voorbereid. De wrakingskamer, een groep onafhankelijke rechters, zat volgens RTV Oost binnen een uur al klaar. Vervolgens bepaalde de wrakingskamer dat de Ondernemingskamer wel onpartijdig is en de zaak gewoon kon voortzetten.

Nieuwe wrakingsverzoeken kan Sanderink niet meer indienen in deze zaak. "Veel succes met het stelen van een bedrijf, heel veel succes", beet hij de rechtbank toe tijdens zijn vertrek.

De Ondernemingskamer doet vandaag nog geen uitspraak. De rechters willen alles goed verwoorden en nemen dus extra de tijd. "We doen onze uiterste best om de uitspraak zo snel mogelijk te delen. Wat ik wel wil delen, is dat het een drama is wat we hier vandaag hebben gezien", aldus een van de rechters.