Minderjarige opgepakt na dreiging Amsterdamse school, morgen toch open

Er is een minderjarige opgepakt voor de bedreiging aan het adres van de Amsterdamse middelbare school Spinoza20first. De politie zegt in een nieuwsbericht dat het onderzoek nog loopt en er verder geen inhoudelijke informatie gegeven wordt over de zaak.

De school in Amsterdam-Oost gaat morgen toch open en er zullen weer eindexamens afgelegd worden. Vandaag bleven de deuren van de school gesloten, nadat er op Snapchat was gedreigd met een schietpartij.

Dreiging op Snapchat

"Morgen schietpartij op spinoza?? Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00", viel te lezen in een bericht op Snapchat dat dinsdagavond rondging.

Rector Jan Paul Beekman zei eerder vandaag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat het niet duidelijk is van wie de dreiging komt.

Volgens hem was er te weinig informatie over de oorsprong van de dreiging en sloot hij daarom de school. Vanmiddag was er een nieuw overleg tussen de school en de politie. Daarin werd besloten dat de school ook morgen de deuren gesloten zou houden.

Examens gaan door

Vanavond is besloten dat de school morgen toch open kan. Het Parool meldt dat de rector in een brief naar de ouders schrijft dat 'het sluiten van een school niet zomaar gebeurt' en dat er voldoende argumenten zijn om de school weer open te stellen.

De examens die morgen worden afgenomen in de school zouden eerst verplaatst worden naar een andere locatie. Andere leerlingen zouden online les krijgen, net zoals ze dat kregen in coronatijd.