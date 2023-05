Al uitgeschakeld Oranje onder 17 wint op EK ook niet van Kroatië

Na ruim twintig minuten kreeg linksachter Mats Rots een grote kans. Hij ging de combinatie aan met spits Jesse Bal, kreeg de bal terug en raakte met zijn wreef de lat. Vlak voor rust was Jasper Hartog ook dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet stuiterde via de paal naast.

In een duel dat nergens meer om ging, was Kroatië in de eerste tien minuten beter. Na een paar gevaarlijke momentjes leek Oranje wakker geschud en begon het sterker te spelen.

Plots daarna stond het 1-0 voor Oranje. Een lange bal van achteruit werd verkeerd ingeschat door keeper Josip Cundeković. Bal profiteerde en faalde niet voor open doel.

Kinderlijk eenvoudig kreeg Oranje, dat meerdere kansen kreeg de score uit te breiden, de gelijkmaker om de oren. De opgekomen verdediger Noa Mikic gaf hard voor en Ljubo Puljić kon vrij inschieten. Ondanks een aantal mogelijkheden voor beide ploegen, werd er daarna niet meer gescoord.

Een schamel punt

Oranje onder 17 reist met één schamel punt weer naar huis. Met dit EK komt er een einde aan een reeks van vijf EK's waarin Oranje wel de groepsfase overleefde.

In 2016 waren de halve finales het eindstation, in 2017 de kwartfinales en in 2022 een finaleplaats. In 2018 en 2019 werd de titel veroverd.