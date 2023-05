Verlamde man kan door 'digitale brug' tussen hersenen en rug weer lopen

Een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers is erin geslaagd om de communicatie te herstellen tussen de hersenen en het ruggenmerg van een man met een gedeeltelijke dwarslaesie. De 40-jarige Gert-Jan Oskam kan daardoor weer lopen, simpelweg door eraan te denken.

Hij kreeg een 'digitale brug' ingebouwd, waardoor zijn hersenen kunnen communiceren met zijn ruggenmerg. Met die connectie kan hij weer op een natuurlijke manier lopen.

Twee elektronische implantaten in zijn brein herkennen de elektrische signalen die uitgezonden worden wanneer hij denkt aan lopen. Die signalen worden met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet en draadloos doorgestuurd naar een implantaat in het ruggenmerg, zodat hij weer controle over zijn benen heeft. "Je denkt aan een stap, en je maakt een stap. Het is een natuurlijk proces", zegt Oskam.

"Gert-Jan is nu de enige persoon ter wereld met een volledig geïmplanteerd systeem met digitale connectie", legt zijn revalidatiearts Ilse van Nes, van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, uit: "Twee dagen na de operatie voelde hij dat hij contact kreeg met zijn benen. Na een paar sessies hadden we al een werkend systeem. Dat hadden we echt niet verwacht." Het onderzoek wordt vandaag gepubliceerd in Nature.

Natuurlijk herstel

In eerste instantie moest Oskam zich nog heel bewust concentreren op het lopen. Na een tijdje kon hij gewoon tegelijkertijd praten. Het lopen werd dus weer een vanzelfsprekendheid, net zoals bij niet-verlamde mensen. "Ik durf nu ook weer te staan en om me heen te kijken", zegt hij. "Dat was voorheen nog een angstig moment voor me."

Vijf jaar geleden kreeg Oskam al een neuro-stimulator geïmplanteerd in zijn ruggenmerg, maar die kon hij niet zelf aansturen. "Ik moest dan het ritme van de stimulator volgen. Dat leidde tot stress, want als ik een stap miste moest ik weer wachten. Ik werd continu onderbroken".

Bijzonder is dat hij inmiddels ook een stuk beter kan lopen zónder dat het systeem aan staat. Door de training is dus een duidelijke verbetering opgetreden. Zo kan hij inmiddels weer staand aan de bar met vrienden een biertje drinken en is hij zelfs begonnen met het verbouwen van zijn huis.

Ook de onderzoekers zelf waren verbaasd over dat herstel. "Het was fantastisch om te zien. Meer dan tien jaar na een ongeluk kun je nog steeds verbetering krijgen. Zijn hele lichaam is verbeterd, niet alleen zijn voortbeweging. Hij ziet er tien jaar jonger uit", zegt neurochirurg Jocelyne Bloch. Zij voerde de operatie nu bijna een jaar geleden uit in het Zwitserse Lausanne.